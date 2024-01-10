Скажите, как меня зовут. Барнаульский психиатр о том, почему молодых и старых все больше подводит память

В 2023 году деменцию обнаружили у 7 тыс. жителей Алтайского края, которые обратились к психиатрам. Но психиатр краевой психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана Зоя Михельсон уверена: это лишь верхушка айсберга. Большинство из них не обращаются за помощью, списывая провалы в памяти на возраст. Специалист рассказала, когда милая забывчивость перерастает в страшный диагноз, и что делать родственникам, чтобы не сойти с ума вместе с больным.

Не просто причуда

Деменцию называют эпидемией XXI века не просто так. По данным ВОЗ на 2021 год, от этого заболевания страдают 55 млн человек по всему миру. И дальнейшие прогнозы неутешительны: к 2050 году количество больных увеличится до 139 млн.

Деменция — это приобретенное слабоумие. В отличие от умственной отсталости, при которой психика недоразвита, деменция - это распад здоровых психических функций.

Врачи разделяют деменции на первичные и вторичные. Первичные возникают вследствие нейродегенеративных заболеваний, например, при болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Присоединяются к ним и болезни, вызывающие диффузные нарушения или дегенерацию вещества головного мозга. Наиболее среди них распространена неконтролируемая гипертония.

«Поначалу происходят незначительные изменения в головном мозге. Они не ощущаются явно, как, например, при инсульте. Их чаще всего переносят на ногах, в то время как в головном мозге меняется структура белого вещества, что можно увидеть только с помощью МРТ», - объясняет Зоя Михельсон.

Вторичные деменции появляются на фоне злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами, вследствие травм и появления новообразований в головном мозге, а также при множестве других причин.

Алкоголь. CC0

В группе риска

Риск развития деменции растет с увеличением продолжительности жизни. Потому чаще всего жертвой заболевания становятся пожилые люди. Среди лиц старше 65 лет от деменции страдают не менее 5–10 %, после 85 лет — примерно каждый третий.

Однако от «старческого слабоумия» не застраховано и молодое население. У 15-20% всех больных диагноз ставят в 35 лет, а то и раньше.

«В молодом возрасте, конечно, чаще развиваются вторичные деменции. Например, при злоупотреблении алкоголем, психоактивными веществами, после травмы головного мозга. А также у ВИЧ-инфицированных, при заболеваниях щитовидной железы, не откорректированных доктором, при различных метаболических нарушениях и новообразованиях головного мозга», - рассказывает специалист.

Мозг google.ru

Деменция коварна тем, что не сразу дает о себе знать. Первые симптомы люди списывают на простую забывчивость, возраст или капризы характера. Чаще всего страшный диагноз выявляют при случайном обращении к доктору, например, когда человек пришел получить заключение медико-социальной экспертизы.

«Если пациент, страдающий гипертонией или сахарным диабетом, приходит с жалобами на повышенную эмоциональность, а затем в ходе беседы у него выявляется снижение памяти, то на этом этапе необходимо сразу начинать активную профилактику инсульта и нарастания когнитивных нарушений», – отмечает Зоя Михельсон.

Рассеянность или беда

Главный симптом деменции — нарушение памяти. Однако забывать некоторые события из жизни склонны и пожилые люди, так как память снижается с возрастом. Но главное отличие простой забывчивости от слабоумия — человек все еще может справляться со своими бытовыми обязанностями и вести самостоятельную жизнь.

У больных деменцией помимо забывчивости наблюдаются неадекватное поведение, неспособность позаботиться о себе, неопрятность.

Пожилой человек. СС0

Также барнаульские участковые психиатры, например, Татьяна Портнягина, отмечают, что проблемы могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем:

«Вот типичная ситуация: пришел родственник, говорит, бабушка не спит, кричит, шумит… Я спрашиваю, когда в последний раз женщина проходила диспансеризацию. И выясняется, что было это восемь лет назад. В таком случае ей нужен не психиатр, а терапевт. Может быть, у бабушки давление высокое, сахар или креатинин поднялись. При таких состояниях очень часто развивается психоз, который при помощи других специалистов, как правило, проходит».

Основные симптомы

Врачи разделяют течение болезни на три стадии. На первой больной начинает забывать большую часть слов и теряет нить разговора. Его настроение постоянно меняется, любимые хобби становятся не интересны, а когда-то привычные вещи больше не под силу. Часто пациенты перестают следить за собой и порядком в доме, даже если раньше строго соблюдали чистоту.

«Например, женщина всегда готовила сложные блюда и вдруг ей становится непросто даже пожарить яичницу. Она стала менее активной, перестала следить за собой, дома беспорядок – все это повод для того, чтобы обратиться за помощью», - объясняет специалист.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

На второй стадии память становится еще хуже. Человек забывает имена знакомых и близких, не помнит, что произошло накануне. Ему уже сложно самостоятельно умываться, одеваться, готовить еду. Больной может становиться агрессивным, оскорблять близких или обвинять их в воровстве. У человека появляется паранойя и даже галлюцинации, нарушается сон.

На последней стадии пациент становится полностью зависимым от окружающих, не узнает родных, не понимает происходящих событий, теряет ориентацию у себя дома, не может есть и ходить.

Лекарств, полностью излечивающих от деменции, пока нет. Однако поведение больных можно корректировать с помощью препаратов и не доводить до крайней степени. А если поймать возрастные изменения в самом начале, то с помощью специальных занятий можно попытаться затормозить деградацию.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка. СС0

Застраховаться от неизбежного

К сожалению, от деменции не застрахован никто. Однако существуют некоторые меры профилактики, которые помогут снизить риск развития заболевания.

Правильный образ жизни. Это сбалансированное питание, постоянная физическая и умственная активность. Также врач советует обязательно контролировать давление, следить за уровнем сахара и липидов в крови, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Интересное хобби. Мозг, как и мышцы, необходимо тренировать, и помочь в этом может хорошее увлечение: игра в шахматы, шашки и другие настольные игры, рукоделие, изучение иностранного языка и т. д.

Хорошей профилактикой сосудистых катастроф и деменции, по мнению доктора Михельсон, станет дозированная работа на приусадебном участке.

Психиатр также рекомендует посещать групповые занятия в диспансерных отделениях краевого психоневрологического диспансера им. Эрдмана, где под руководством медицинских психологов проводятся когнитивные тренировки, занятия по релаксации и повышению стрессоустойчивости.

Существует миф, что деменции меньше подвержены жители деревень и сел. Ведь у них есть хозяйство, с которым постоянно приходится работать, а это и физическая, и умственная нагрузка. Однако врачи утверждают, что вопреки всем плюсам деревенской жизни, сельчане подвержены деменции гораздо больше, чем городские.

«Это связано с тем, что медицинская помощь в сельской местности менее доступна, а причиной деменции, как я уже сказала, часто выступают другие заболевания, поэтому своевременное лечение этих недугов профилактирует развитие деменции», - говорит Зоя Михельсон.

Работы в огороде. freepik.com/prostooleh

Губит всю семью

Главное зло деменции — она губит не только больного, но и всю его семью. Родным очень сложно осознать, что их любимые мама, папа, бабушка или дедушка вдруг превратились в озлобленных и нелюдимых стариков. Зачастую это неверие приводит к игнорированию заболевания, отчего оно только усугубляется.

Первое, что должны сделать родственники больного, - это показать пациента врачу. Доктора назначат лечение, дадут рекомендации по коррекции образа жизни, расскажут о правилах ухода за пациентом.

Однако не всегда больной готов добровольно пойти к психиатру, например, в силу предубеждений. В таком случае вместо психиатра пациента можно отвести к неврологу, который тоже может поставить диагноз. «Если человек еще сохранил разум, под разными предлогами его можно уговорить пойти к врачу», — уверена Зоя Михельсон.

Старость. CCO.

Также можно вызвать врача на дом. По заявлению родственников участковый психиатр может приехать и осмотреть пациента на дому. Плановая психиатрическая помощь на дому осуществляется в течение 14 календарных дней после вызова.

Если больной ведет себя неадекватно и угрожает окружающим, но при этом отказывается идти к врачу, то можно составить заявление на имя главного врача психоневрологического диспансера с просьбой принять меры. Это могут сделать родственники или соседи.

Помочь самому себе

Начать постепенно «сходить с ума» вместе с больным могут и его родственники. Ведь уход за больным деменцией — это огромный стресс для его родных. Может, например, возникнуть страх, что слабоумие выявят у них самих. Или появятся другие невротические расстройства.

Поэтому родственники также могут обратиться за психологической помощью.

Депрессия. Девушка. открытые источники в интернете

Стены (не) помогают

Согласно принципу Закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» — человек должен находиться в привычной, благоприятной социальной среде. То есть если больной может хоть как-то функционировать с помощью другого человека, то он должен быть дома, а стационар — это крайняя мера.

Однако не все родственники могут обеспечить должный уход пациенту. Известны случаи, когда они запирают больного пожилого человека и бросают одного на весь день, в то время как он абсолютно не может себя обслуживать.

Но принять решение о переезде в дом престарелых может только сам пожилой человек, тут даже близкие родственники ничего не решают. В таких учреждениях все находятся добровольно, и если человеку там не понравилось, никто не станет его удерживать.

Насильно забрать в психиатрическую больницу можно, только когда больной действительно представляет опасность для себя и окружающих.

По данным министерства соцзащиты, в Алтайском крае 34 стационарных дома-интерната для престарелых, 10 из них — психоневрологические. Их вместимость от 15–20 до 300 человек. Там проживают более 5 тыс. пожилых людей.

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