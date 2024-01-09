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Жизнь

Штормпрогноз: ураганный ветер с мокрым снегом накроют Алтай

Погодные качели, по всей вероятности, решили жителей Алтайского края лишить лыжных прогулок и посещений катков.

Ураган, вид из космоса.
Ураган, вид из космоса.
Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss

Так, 10 января во второй половине дня и 11 января в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывы ветра, по прогнозам, в регионе могут достигать от 25 до 33 метров в секунду и более. В Барнауле — до 28 метров в секунду.

На дорогах снежные заносы, гололедица, отложение мокрого снега.

Ветер с северо-западного изменит направление на юго-западное.

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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