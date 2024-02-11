13 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Штормпрогноз: мокрым снегом завалит Алтай, а после резко похолодает

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае 11 февраля.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Ожидается мокрый снег. В предгорьях — мощные снегопады.

Ветер усилится до 20 метров в секунду. А потом настанет похолодание — ночные температуры в регионе до 17 градусов мороза, днем — до минус 14 градусов. В Барнауле ночью — минус 14 градусов мороза, днем — от минус 9 до минус 11.

На дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

Стоит отметить, что уже 12 февраля столбики термометров в регионе ночью опустятся до минус 23 градусов. Начались погодные качели — после дождя и плюсовой температуры.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость