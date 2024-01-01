С Новым 2024 годом! Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Вот растаял старый год,

Как снежинка на ладошке.

Новый год спешит насыпать

Счастья в каждое окошко.



Пусть он радость принесет

Оптимизм, задор, веселье

И, как жемчуг, соберет

Все желанья в ожерелье.



Пусть исполнит все-все-все,

Что задумывалось вами,

Жизнь наполнит добротой,

Волшебством и чудесами!

Новый год уж наступает.

Пусть несет в ваш дом добро,

Радость, волшебство, удачу,

И достаток, и тепло!



Силы, крепкое здоровье,

Чудо, мир и позитив,

А проблемы и печали

Заберет, разгонит вмиг!



Елку красками украсит

И узоры на стекле

Пусть морозом разукрасит

Он, приблизив вас к мечте!