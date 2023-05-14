Продлен режим чрезвычайной пожароопасности на Алтае

До 15 мая продлен режим чрезвычайной пожароопасности в Алтайском крае, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Этот класс пожарной опасности — пятый — действует на территории семи районов и одного города региона: Баевского, Волчихинского, Родинского, Рубцовского, Ключевского, Кулундинского, Угловского районов и Славгорода.

На территории 18 районов и одного города действует четвертый класс пожарной опасности: Алейского, Благовещенского, Заринского, Змеиногорского, Каменского, Краснощековского, Локтевского, Мамонтовского, Первомайского, Поспелихинского, Ребрихинского, Тальменского, Тогульского, Троицкого, Хабарского, Целинного, Шелаболихинского, Шипуновского районов и Барнаула.

Рекоментации МЧС:

не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;

выезжая на отдых, не разводите костры;

не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

не позволяйте детям играть с огнем.

В случае пожара звоните «112» или «101».

Ранее о непрекращающихся пожарах в Тюменской области рассказали МЧС.

На данный момент неизвестно, кто виноват в лесных пожарах. Местные жители предполагают, что в регионе объявились злоумышленники, которые специально устраивают поджоги. Однако это не подтверждено.

Официально известно только про одного молодого человека, который устраивал пал травы. Его задержали..

Тюменские власти склонны считать основной причиной пожаров - человеческий фактор. Люди разводят костры и жарят шашлык на участках, в результате чего происходят случайные возгорания.