Последствия паводка, Ди Каприо на Алтае, налоговая былина. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Внезапно в Алтайском крае снимут фильм про то, как Ди Каприо находит невесту в российской глубинке. Продюсер проекта рассказал, что картину снимают с использованием технологии DeepFake. Но есть надежда на то, что голливудская звезда согласится сняться лично. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Выплаты пострадавшим от паводка начались в Алтайском крае

Пострадавшим от паводка 5 апреля начали выплачивать единовременную материальную помощь. Если вода в домах поднялась выше пола – компенсация составит 30 тыс. рублей. Если подтоплен оказался участок – 10 тыс. рублей. Всего выплачено уже около 800 тыс. рублей. Дополнительные деньги на это предусмотрены в бюджете края.

Больше всего от паводка пострадали Михайловский, районы Волчихинский и Немецкий национальный.

О качестве воды, пострадавших животных и погоде на ближайшую неделю — читайте здесь.

Архитектор назвал главного врага Барнаула и посетовал на устаревшие новостройки

Точечная застройка в центре и новаторство только на выселках – такой подход к градостроительству барнаульский архитектор Алексей Квасов не принимает.

Главное зло архитектор видит в бурном росте точечной застройки. Прежде всего, она усложняет ситуацию с социальной инфраструктурой в устоявшихся районах, где новые учреждения строить не планируют. Растущая плотность застройки также давит на среду: в перенаселенной локации жить и находиться непросто.

Какую практику барнаульским застройщикам предлагает Квасов и как это может изменить город — читайте здесь.

Altapress.ru написал и записал эпическую налоговую былину

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Водевиль про популярного комедийного персонажа покажут в Музыкальном театре 4-5 апреля в 18:30 и 6 апреля в 17:00.

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