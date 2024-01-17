18 января
﻿
Жизнь

Пернатые пухляши, беби-бум, победа над раком. 7 добрых новостей января

Altapress.ru рассказывает, как врачи в Сибири спасли женщину от агрессивного рака мозга, козлята и обезьянки пополнили ряды обитателей барнаульского зоопарка, а алтайские спасатели помогли замерзающему в машине мужчине.

Птицы в Косихинском районе.
Птицы в Косихинском районе.
Роман Алдергот, vk.com/allderom
  • В Барнаульском зоопарке пополнение: у семьи яванских макак родился малыш. Также в “Лесной сказке” родились двое камерунских козлят и один – нубийский.
  • В Алтайской психиатрической больнице имени Эрдмана открыли отделение первого психотического эпизода. Здесь будут помогать людям, страдающим от болезней шизофренического спектра, вернуться в социум.
  • Сотрудники МЧС спасли подростков, которые заблудились при подъеме в гору Тугаю на Алтае и едва не замерзли.
  • На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных баранов. Сейчас их более 6 тысяч. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка связывают прирост с хорошей охраной территории.
  • В Алтайском крае пожарные спасли мужчину, который чуть не замерз в автомобиле. Он направлялся в Усть-Пристанский район, не справился с управлением из-за гололедицы и съехал в снежный кювет.
  • В Новосибирске врачи спасли женщину от агрессивной опухоли мозга. Ей провели курс химиолучевой терапии, и через пять лет у нее не возникло рецидивов. Сейчас пациентка живет полной жизнью.
  • Фотограф-натуралист Роман Алдергот обустроил в лесу в Косихинском районе кормушку для птиц. Смотрите, кто туда прилетел!
Новорожденные козлята в Барнаульском зоопарке: двое камерунских.
Новорожденные козлята в Барнаульском зоопарке: двое камерунских.
Барнаульский зоопарк

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость