19 февраля
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Жизнь

Новые фейковые сообщения о якобы готовящихся нападениях на бийские школы опровергли в правительстве Алтайского края

В выходные в соцсетях и чатах распространена информация о готовящихся нападениях на бийские школы на следующей неделе.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

В правительстве Алтайского края отметили, что ложные сообщения появились не только в крае, но и в других регионах.

Также в правительстве рассказали, что задача распространителей — запугать и навести панику среди детей и родителей.

При этом тексты сообщений, как и в прошлый раз, практически идентичны по всей стране.

Правоохранительные органы проверяют информацию и ищут распространителей сообщений.

Ранее стало известно, что правительство Алтайского края опровергло сообщения о нападениях на барнаульские школы.

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