Новые фейковые сообщения о якобы готовящихся нападениях на бийские школы опровергли в правительстве Алтайского края

В правительстве Алтайского края отметили, что ложные сообщения появились не только в крае, но и в других регионах.
Также в правительстве рассказали, что задача распространителей — запугать и навести панику среди детей и родителей.
При этом тексты сообщений, как и в прошлый раз, практически идентичны по всей стране.
Правоохранительные органы проверяют информацию и ищут распространителей сообщений.
Ранее стало известно, что правительство Алтайского края опровергло сообщения о нападениях на барнаульские школы.
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