21 мая
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Жизнь

На благоустройство городских фонтанов Рубцовска потратят почти миллион рублей

На техобслуживание двух городских фонтанов в Рубцовске собираются потратить 900 тыс. рублей. Об этом сообщает мэрия города.

Светомузыкальный фонтан в Рубцовске.
Светомузыкальный фонтан в Рубцовске.
ubadm.ru

Администрация города провела конкурс на содержание двух фонтанов - светомузыкального на площади им. Ленина и фонтана на привокзальной площади. Выиграла тендер компания «Воронежское».

Контракт подписали 17 мая.

Компания обеспечит промывку и очистку чаш фонтанов, их запуск, программирование работы и постоянное ежедневное обслуживание. В список задач компании также входят демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, слив воды, монтаж защитного настила, погрузочно-разгрузочные работы и другие.

На выполнение работ администрация выделила 900 тыс. рублей. Работы продлятся до 15 октября.

Ранее altapress.ru рассказал и показал, какие фонтаны заработали в Барнауле.

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