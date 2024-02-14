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Жизнь

Дождь, мокрый снег, плюсовая температура: небесная канцелярия вновь накрыла Алтай штормом

Погода в Алтайском крае в этом году серьезно разбушевалась — частные плюсовые температуры, соответственно, оттепель. Не успели жители порадоваться морозу, как всех ожидает новый сюрприз.

Оттепель в Барнауле.
Оттепель в Барнауле.
Анна Зайкова

Так, 14 февраля в регионе при "минусовках" ночью днем ожидается серьезное потепление до плюс 4 градусов. Заметим сразу — это больше всего коснется районов на юге края. В других районах — от минус 1 до минус 6 градусов мороза.

В Барнауле дневная температура будет колебаться от минус 1 до минус 3 градусов мороза.

Ветер в регионе юго-западного направления с порывами до 32 метров в секунду, в Барнауле — 27 м/с.

Ожидаются осадки — мокрый снег на фоне метели. В юных района пойдет дождь. Февральское потепление продолжается.

В регионе — штормовое предупреждение.

Между тем еще накануне многие ощутили резкое похолодание до минус 23 градусов после дождей и оттепели. При этом дождь в начале февраля стал зимней реальностью для Сибири.

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