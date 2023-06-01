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Жизнь

Дмитрий Губерниев на "Белом пароходе": 1 июня в Барнауле пройдет благотворительный концерт

В День защиты детей известный спортивный комментатор примет участие в гала-концерте детского музыкального фестиваля "Белый пароход".

Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев.
Социальные сети Дмитрия Губерниева

1 июня в 18:30 в Государственной филармонии Алтайского края состоится благотворительный концерт "Белый пароход".

Уже 15 лет проект помогает детям-инвалидам, сиротам, ребятам из многодетных и неблагополучных семей раскрыть свои таланты и выступить на большой сцене в атмосфере путешествия на белом корабле.

Ведущим на концерте будет Дмитрий Губерниев. Группа фестиваля сообщает, что в гала-концерте также примут участие заслуженный артист Российской Федерации Александр Покидченко и оперная певица Любовь Петрова.

Напоминаем, что на территории Алтайского края проект "Белый пароход" проводится впервые.

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