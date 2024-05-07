Аномальная жара или обильные дожди: каким будет сибирское лето

В июне сильнее всего потепление ощутят на севере Урала и Сибири.
В августе температура выше нормы прогнозируется на территории Сибирского федерального округа (СФО).
Лето в целом ожидается около и выше нормы. Но это средние характеристики.
Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Также инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.
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