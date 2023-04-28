29 апреля
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Жизнь

Дачникам напомнили о штрафах за туалет: что еще нельзя делать на своем участке

Дачникам напомнили о штрафах за неправильные туалеты.

Дача.
Дача.
CC0

На дачном участке нужно обеспечивать удаление сорняков и сухостоя — для сохранения плодородного слоя почвы.

Естественно, никакой стихийной свалки с бытовым мусором не должно быть на участке.

За туалет также могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей. Строение заставят демонтировать. Кабина туалета необходимо оснастить герметичным баком, а располагать ее следует минимум в 12 метрах от построек.

Мыть и ремонтировать автомобили на даче нельзя. За мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ теперь можно получить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Если загрязнилась почва от этого процесса, то сумма взыскания увеличится до 10 тыс. рублей. Когда именно штраф был введен, не уточняется.

Также вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима в РФ. Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов. Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.

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