29 февраля
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Жизнь

Чипсы, шоколад, булочки: перекусы этими продуктами говорят о страхах человека. Подробности

Исследователи нашли взаимосвязь характера и фобий человека с его любимой едой.

Какао, шоколад
Какао, шоколад
СС0

Шоколадки и конфеты предпочитают неуверенные люди. Но съев плитку шоколада они получают заряд бодрости и позитива.

Пироги и булочки любят те, у кого тревожно на душе, пишет progorod76.ru. Таким образом они заглушают это угнетенное состояние.

А вот сухарики и чипсы предпочитают люди с низкой самооценкой. А наевшись их, еще больше начинают себя критиковать из-за того, что покушали вредный продукт.

Ранее о самом вредном шоколаде рассказала специалист.

Это — белый шоколад.

Продукт не содержит какао-бобов. Однако в его составе есть какао-масло, которое, по словам эксперта, имеет не очень приятный вкус. Поэтому в белый шоколад добавляют больше сахара и различные ароматизаторы — клубники, малины, сообщила диетолог Елена Соломатина.

В белом шоколаде больше жиров, значит, он более калорийный.

А в темном шоколаде много полифенолов, антиоксидантов, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

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