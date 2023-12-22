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Здоровье

Россиянка едва не лишилась пальца после маникюра

Россиянка сделала маникюр в салоне красоты и едва не лишилась пальца, сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка красит ногти.
Девушка красит ногти.
СС0

Это произошло в салоне "Пальчики" в Москве.

Женщина надеялась на качественную процедуру, однако мастер сильно травмировал ей мизинец.

Палец воспалился, а клиентке пришлось обращаться к врачам, указывает Газета.Ru. У женщины диагностировали инфекцию околоногтевых тканей.

Ранее сообщалось, что гель-лак для ногтей оказался вреден для здоровья. Дело в том, что серьезно увеличилось число людей, у которых развивается сильнейшая аллергия на метакрилаты — химические вещества в составе гель-лаков.

Главный виновник этой проблемы — гелевый маникюр в домашних условиях. Симптомы аллергической реакции — расшатывание, отслоение и даже выпадение ногтей, появление язв на пальцах, покраснение и опухание кутикулы.

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