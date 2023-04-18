Сыпь и анафилактический шок. О тяжелых последствиях гель-лака рассказали дерматологи

Врачи отметили вред использования гель-лака, который сушат в ультрафиолетовой лампе, и акриловых накладных ногтях из полимерно-мономерной пасты.
В их состав входят химические вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Это зуд и сыпь на коже, отслоение ногтевой пластины, а в тяжелых случаях — проблемы с дыханием и анафилактический шок.
Британская ассоциация дерматологов отмечает, что число случаев возникновения аллергии на гель-лаки у девушек значительно выросло.
В большинстве случаев, аллергия возникает во время нанесения лака в домашних условиях или у недостаточно квалифицированных мастеров.
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