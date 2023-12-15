Коклюш вернулся. Почему заболеваемость растет и как себя защитить

Коклюш – острое инфекционное заболевание, которое вызывается коклюшной палочкой и передается воздушно-капельным путем. Ранние симптомы похожи на обычную простуду. В разгар болезни пациенты страдают от сильного кашля. Иногда он становится настолько тяжелым, что у больных ломаются ребра.
Также его называют болезнью 100-дневного кашля: этот симптом может сохраняться до 4 месяцев.
Тяжелее всего коклюш протекает у детей. У детей первых месяцев жизни кашель может сопровождаться остановкой дыхания (апноэ). Кроме того, у малышей наиболее частое осложнение – пневмония. Реже встречаются осложнения со стороны нервной системы – судороги и энцефалопатия. Перенесенная в младенчестве инфекция может стать причиной задержки в развитии.
В большинстве случаев коклюшная инфекция не причиняет большого вреда организму. У человека, переболевшего коклюшем, иммунитет сохраняется 10–20 лет.
Взрослых против коклюша в России вакцинируют платно. Для ревакцинации есть единственный препарат «Адасель», который дает иммунитет до 10 лет.
В детских поликлиниках края есть неснижаемый запас клеточной вакцины АКДС – около 30 тыс. доз. Более современный препарат «Пентаксим» ждут в ближайшее время.
В Алтайском крае этот диагноз поставили 131 человеку. Также известно, что большинство больных – дети до полугода, а некоторые пациенты находятся на ИВЛ.
Самая надежная профилактика коклюша – вакцинация.
В соответствии с национальным календарем профилактических прививок детям ее проводят в три, четыре с половиной и шесть месяцев. Ревакцинация – в 18 месяцев.