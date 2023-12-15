15 декабря
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Здоровье

Коклюш вернулся. Почему заболеваемость растет и как себя защитить

В России зафиксировали подъем заболеваемости коклюшем. В Алтайском крае за последний месяц его диагностировали у 131 человека. О том, чем опасно это заболевание и есть ли в регионе вакцина от него, расскажет altapress.ru.

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0
1
Что такое коклюш?

Коклюш – острое инфекционное заболевание, которое вызывается коклюшной палочкой и передается воздушно-капельным путем. Ранние симптомы похожи на обычную простуду. В разгар болезни пациенты страдают от сильного кашля. Иногда он становится настолько тяжелым, что у больных ломаются ребра.

Также его называют болезнью 100-дневного кашля: этот симптом может сохраняться до 4 месяцев.

2
Чем опасно это заболевание?

Тяжелее всего коклюш протекает у детей. У детей первых месяцев жизни кашель может сопровождаться остановкой дыхания (апноэ). Кроме того, у малышей наиболее частое осложнение – пневмония. Реже встречаются осложнения со стороны нервной системы – судороги и энцефалопатия. Перенесенная в младенчестве инфекция может стать причиной задержки в развитии.

В большинстве случаев коклюшная инфекция не причиняет большого вреда организму. У человека, переболевшего коклюшем, иммунитет сохраняется 10–20 лет.

3
Есть ли вакцина от коклюша в Алтайском крае?

Взрослых против коклюша в России вакцинируют платно. Для ревакцинации есть единственный препарат «Адасель», который дает иммунитет до 10 лет.

В детских поликлиниках края есть неснижаемый запас клеточной вакцины АКДС – около 30 тыс. доз. Более современный препарат «Пентаксим» ждут в ближайшее время.

4
Сколько заболевших в крае есть сейчас?

В Алтайском крае этот диагноз поставили 131 человеку. Также известно, что большинство больных – дети до полугода, а некоторые пациенты находятся на ИВЛ.

5
Как не заразиться?

Самая надежная профилактика коклюша – вакцинация.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок детям ее проводят в три, четыре с половиной и шесть месяцев. Ревакцинация – в 18 месяцев.

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