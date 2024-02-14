Двое детей без половой принадлежности родились в Новосибирской области

В Новосибирской области за год родились два ребенка с неопределенным полом, сообщает Om1 ru .

Оба новорожденных имеют признаки обоих полов, указывает bfm.ru. У детей редкая генетическая мутация — адреногенитальный синдром.

Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции половой принадлежности.

Однако в любом случае пациентам придется принимать гормональные препараты пожизненно.

Заболевание может быть смертельным, если его не лечить. Больные страдают неправильным развитием половых органов, остаются низкорослыми и коренастыми, а также имеют ряд серьезных заболеваний.

Факт

В Новосибирской области за последние 10 лет выявлено 27 детей с адреногенитальным синдромом.

Ранее в «ДАРе» родился самый маленький ребенок весом 450 граммов. Это случилось в 2022 году.

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