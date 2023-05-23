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Уважаемый интеллигент, бескорыстный преподаватель. Что привнес Антоний Марцинковский в музыку Барнаула

23 мая 1875 года родился деятель музыкальной культуры Антоний Марцинковский. Altapress.ru рассказывает, как он развивал барнаульский церковный хор, давал уроки музыки сиротам и выступал под псевдонимом.

Семья Антония Марцинковского, дата фото не указана.
Семья Антония Марцинковского, дата фото не указана.
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  • Антоний Марцинковский перебрался в Барнаул из Волынской губернии и посвятил развитию музыкального дела последние 30 лет своей жизни.

  • Сперва Марцинковский устроился на работу писцом в бухгалтерию правления Алтайского округа с обязательным условием одновременно состоять руководителем хора Дмитриевской церкви.

Антоний Марцинковский со своей женой, дата фото не указана.
Антоний Марцинковский со своей женой, дата фото не указана.
nkvd.tomsk.ru

  • В 1907 году Антоний Марцинковский поступил педагогом по пению в частную женскую гимназию им. М.Ф. Будкевич, также работал тапером в электротеатре «Иллюзион», где выступал под псевдонимом Аидов.

  • Марциновский открыл первый в Барнауле книжно-музыкальный магазин «Эхо», который находился на улице Пушкинской рядом с кинотеатром «Новый мир». Кстати, лучшими музыкальными иллюстраторами в немом кинематографе Барнаула считались пианист Антоний Марцинковский и скрипач Иван Свинкин.

  • Кроме того, Марцинковский давал частные уроки музыки, поскольку в городе не хватало музыкантов-педагогов: в то время в Барнауле существовала единственная частная музыкальная школа, в которой преподавались лишь уроки фортепиано.

Семья Марцинковских, дата фото не указана.
Семья Марцинковских, дата фото не указана.
nkvd.tomsk.ru

  • В Барнауле первой трети XX века этого Марцинковского знали даже необразованные мальчишки-босяки. Как-то за городом он потерял свою роскошную трость. Местные дети не присвоили красивую вещицу, а принесли находку на дачу Марцинковского, которого чаще звали на русский манер — Антон Иванович.

  • Вскоре после февральской революции 1917 года по инициативе Константина Нечаева и Антония Марцинковского в Барнауле открыли Рабоче-крестьянскую консерваторию, которую потом преобразовали в музыкальную школу им. А. Глазункова. В этой школе обучали разных детей, в том числе — сирот. Сейчас это музыкальная школа №1.

Музыкальная школа им. Глазунова, дата фото не указана.
Музыкальная школа им. Глазунова, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.

  • Уроки музыки Марцинковский давал и в детских домах. Совершенно бескорыстно.

Антоний Марцинковский в кругу учеников музыкальной школы и её педагогов, дата фото не указана.
Антоний Марцинковский в кругу учеников музыкальной школы и её педагогов, дата фото не указана.
nkvd.tomsk.ru

  • Поляка Антония Марцинковского арестовали как члена контрреволюционной “Польской организации войсковой” по национальному признаку и приговорили к смертной казни в 1938 году. Однако в ходе последующих проверок его причастность к антисоветской деятельности не доказали. Его реабилитировали посмертно в 1958 году.

Марцинковская Августа, жена Антония Марцинковского, дата фото не указана.
Марцинковская Августа, жена Антония Марцинковского, дата фото не указана.
nkvd.tomsk.ru
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