Уважаемый интеллигент, бескорыстный преподаватель. Что привнес Антоний Марцинковский в музыку Барнаула

В Барнауле первой трети XX века этого Марцинковского знали даже необразованные мальчишки-босяки. Как-то за городом он потерял свою роскошную трость. Местные дети не присвоили красивую вещицу, а принесли находку на дачу Марцинковского, которого чаще звали на русский манер — Антон Иванович.

Вскоре после февральской революции 1917 года по инициативе Константина Нечаева и Антония Марцинковского в Барнауле открыли Рабоче-крестьянскую консерваторию, которую потом преобразовали в музыкальную школу им. А. Глазункова. В этой школе обучали разных детей, в том числе — сирот. Сейчас это музыкальная школа №1.