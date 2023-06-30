Зона отдыха и подтопления. На правом берегу Барнаула разобьют парк с прудом, пляжным волейболом и йога-центром

Это будет место для отдыха и занятия физкультурой, подчеркивают в «АрхИ Групп». Здесь появятся площадки для баскетбола, пляжного волейбола и футбола, построят деревянный амфитеатр, сад камней и растительный лабиринт, велодорожки. Будут места для проведения культурных событий и торжеств. Планируют организовать и место для выгула собак.
В павильонах в эко-стиле откроют пункт проката велосипедов, йога-центр, кафе, раздевалку для тех, кто хотел бы сменить одежду на спортивную, санузлы и т.д. На территории есть пруд, который приведут в порядок.
4,1 гектар — площадь участка.
Как отметила директор компании «Алгоритм» Ксения Белоусова, в парке не хватает капитальных объектов: «По положению, общий процент застройки должен составлять не менее 20%. Нет необходимого количества урн». Архитектор Архи Групп Даниил Татаркин возразил: у павильонов есть фундамент и основа, а урны будут стоять у каждой лавочки.
Начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин поинтересовался, как место обезопасят от подтоплений, которым так подвержена эта территория. Ответ удивил экспертов: ничего. Архитектор подчеркнул, что парк — сезонный и не будет работать весной, а урон, который нанесет вода, будет легко исправить.
Автор проекта добавил, что сейчас территория выглядит удручающе: аварийные деревья и стихийные заросли и все это припорошено мусором.
Погибающие деревья спилят, больные — по возможности вылечат, будут и новые насаждения. Главный вход в парк украсят живой изгородью, чтобы отделить территорию от парковки. В остальном у нее не будет забора. Как подчеркнула Ксения Белоусова, это нарушение положения: парк должны обязательно огородить.
Проект приняли, поручив исправить замечания в рабочем порядке. Подробнее о них расскажем на altapress.ru позже.