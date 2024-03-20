Россиянам рассказали о плюсах вторичного жилья

О плюсах вторичного жилья рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Об этом пишет Life .

Обычно цена вторичного жилья меньше, чем на первичном рынке. А также можно подобрать квартиру в любом районе.

Рядом со вторичным жильем всегда есть магазины, кафе, торговые центры, больницы, школы и так далее.

Также заселяться можно сразу после оформления документов собственности. Если в квартире сделан хороший ремонт, то покупатель может сразу начать жизнь на новом месте. Среди новостроек крайне мало квартир с чистовой отделкой и мебелью.

При этом у вторичного жилья есть и минусы. Дом может находиться в плохом состоянии и нуждаться в капитальном ремонте.

Эксперт заявил, что некоторые здания постройки 2010 года требуют капитального ремонта.

Также дворы во вторичном жилье не позволяют вмешать все машины жильцов.

Кроме того, в новостройках намного реже можно встретиться с неблагополучными соседями.

Ранее сообщалось, что россияне стали дольше продавать вторичное жилье.

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