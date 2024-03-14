Власти Бийска прокомментировали случай нападения бродячих собак на ребенка

Мэрия Бийска связалась с женщиной, чья дочь пострадала от нападения собак, сообщает «Бийский рабочий».

На странице мэрии Бийска горожанка пожаловалась на бродячих собак. Она рассказала, что от псов пострадала ее несовершеннолетняя дочь.

"По поручению мэра с женщиной по телефону связался Александр Заровняев, замглавы по ЖКХ. Бийчанка от какой-либо помощи отказалась", — отметили в администрации.

Подрядчик отметил, что в городе продолжают рейды по отлову бездомных собак в районе нападения на девочку. Городские власти рекомендовали хозяев не пускать животных на самовыгул.

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