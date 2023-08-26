Выдра умыкнула порядка 50 декоративных карпов из пруда

Выдра исхитрилась и украла из двух прудов около 50 декоративных карпов кои.

Инцидент случился в Великобритании. Пруды находятся на территории отеля.

Причем каждый карп стоят порядка двух тысяч евро, указывает РБК. Выдру засекли камеры видеонаблюдения.

Выяснилось, что хитрое животное каким-то образом пробралось сквозь сети, установленные для защиты рыб от цапель.

Между тем почти все лето около 200 карпов украшали пруд в Изумрудном парке Барнаула. Но в водоеме они останутся только до первых холодов: предполагается, что в их "домике" откроют каток. Как рыба будет зимовать, объяснил руководитель Фонда имущества Алтайского края и управляющий парком Владислав Вакаев.

Он отметил, что сейчас команда парка думает, как переселить карпов, не травмируя их, и где вообще несколько месяцев сохранять живой "улов".