Стало известно, каким образом арендовал жилье в Испании расстрелянный летчик-перебежчик

А снять его мог только, дав взятку. Но для этого нужны определенные связи, рассказала местный риэлтор.

Она уверена — приобретение квартиры в Испании достаточно долгий процесс, пишет РИА Новости. И чиновники не смогли бы все оформить настолько быстро. По мнению агента по недвижимости, Кузьминов, скорее всего, арендовал жилье.

Если он обращался в агентство недвижимости, там у него обязательно поинтересовались доходами, и откуда они. То есть официальным местом работы.

Аренда жилья в Ла-Кале обычно стоит около 1000 евро в месяц. К этой сумме обычно добавляется залог за два месяца и комиссия агентству.

Коттедж, где нашли расстрелянного летчика-перебежчика, находится на линии на берегу Средиземного моря. Дома здесь оснащены видеокамерами для наблюдения и окружены высокими заборами, через которые можно пройти только с помощью ключа, указывает Газета.Ru.

Ранее появились новые детали в деле о расстреле в Испании летчика-перебежчика. Испанские спецслужбы предполагают, что летчика Максима Кузьминова убили два стрелка.

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину, получил поддельные документы от испанских властей.

Дело об убийстве Кузьминова строго засекречено.

Источники в испанских спецслужбах предполагают — убийцами были двое стрелков. По некоторым данным, рядом с телом Кузьминова лежали 100 тыс евро.

Тело убитого находится в Институте судебной медицины.

Власти

Правительство Испании не давало Кузьминову гарантий безопасности и не должно было обеспечивать его защиту. А министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила — власти не знали о том, что летчик находится в стране.

Паспорт

Паспорт выдан в сентябре 2023 года на имя Игоря Шевченко.

Вербовка

Между тем отец Кузьминова заявил, что мать расстреляного в Испании пилота завербовали зарубежные спецслужбы 15 лет назад. Из какой страны — не уточнил.

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