Шутка природы. Барнаульская медклиника готова возместить ущерб за упавший на автомобили фасад

Последствия жуткого урагана в Сибири дают о себе знать даже спустя неделю. В частности решается вопрос о возмещении ущерба в результате обрушения фасада медицинского центра «Астра» на ул. Партизанской на припаркованные рядом автомобили. Руководство медцентра прокомментировало ситуацию Altapress.ru.

В то злосчастное воскресенье сила ветра была огромной, вспоминает руководитель клиники Ольга Беляева. Порывы достигали более 30 м/с. У многих зданий снесло крышу, а у здания медицинского центра «Астра» оторвало часть фасада. "Здесь в принципе эффект «аэродинамической трубы» всегда. Даже в относительно тихую погоду - всегда дует ощутимо", - отмечает Беляева.

«К сожалению, природные катаклизмы нельзя запланировать и невозможно их предугадать. Хоть и редко, но они происходят. И медицинский центр «Астра» ураган тоже не обошел стороной», - говорит главный врач клиники Евгений Донских.

Ветер выбил стеклопакеты в тамбуре клиники и оторвал фасадную плитку вплоть до утеплителя. Но благодаря хорошему металлопрофилю, удержалась остальная часть стены, рассказывает руководитель клиники. Однако обломки упали на четыре припаркованных автомобиля.

Обрушение стены. Ураган. Ущерб. В КУРСЕ 22 | Барнаул

«К счастью, это было воскресное утро, и никто из людей не пострадал. Ведь все остальное поправимо и все можно починить, кроме человеческой жизни. Она бесценна!» - отметила руководитель клиники.

По словам Ольги Беляевой, парковка не относится к территории медицинского центра и находится со стороны городской улицы. Однако клиника идет навстречу пострадавшим. В медцентре отметили, что руководство «Астры» и владельцы пострадавших автомобилей уже встретились и обсудили дальнейший план действий. Сейчас идет оценка ущерба экспертом.

"Возмещение ущерба находится на стадии обсуждения. Мы собираем справки, документы, видео. Одно скажу точно: со своей стороны делаем все возможное, чтобы исправить то, что натворила природа", - говорит Ольга Беляева.

Главврач Евгений Донских добавил, что в ближайшее время в клинике планируется капитальный ремонт, чтобы избежать других повреждений в будущем. Внутри медцентр не пострадал, клиника работает в штатном режиме.