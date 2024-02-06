7 февраля
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Происшествия

Россиянин изготавливал книги о Гарри Поттере и получил за это условный срок

Житель Кургана получил два года условного срока за создание книг о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости.

Гарри Поттер.
Гарри Поттер.
unsplash.com

Два года колонии условно назначил суд жителю Кургана, который изготавливал контрафактные экземпляры книг английской писательницы Джоан Роулинг.

Также ему предстоит выплатить причиненный правообладателю ущерб в размере более 22 млн рублей.

С 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года подсудимый в Кургане изготовил более 43 тыс. экземпляров книг. Но разрешения от обладателя авторских прав у него не было.

Исключительные права на произведения принадлежали обществу с ограниченной ответственностью из Москвы на основании лицензионного соглашения, заключенного 1 июня 2013 года с автором серии книг.

Ранее стало известно, что книги про приключения Гарри Поттера исчезнут с прилавков книжных магазинов. Россияне начали массово скупать книги о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей. Это связано с прекращением переиздания серии.

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