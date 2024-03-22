На 30 млн рублей развели мошенники российского дипломата

Дипломату позвонил неизвестный и представился якобы менеджером службы банковского надзора. Он убедил Малыгина рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.
Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет».
Позже жулики попросили мужчину вставить свою сим-карту в телефон супруги. С ее счета пропало 4 млн рублей.
В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.
Ранее пенсионерка перевела мошенникам почти 17 млн рублей. Жертвой жуликов стала 75-летняя женщина.
Неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб.
Они уверяли пенсионерку — нужно обезопасить свои накопления, иначе их украдут жулики. Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела мошенникам почти 17 млн рублей.
Примечательно, что пожилая женщина передавала и переводила деньги с лета прошлого года. Сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но она никому не хотела верить.
Также сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян.
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