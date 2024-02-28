29 февраля
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Происшествия

Мошенники от имени банков рассылают письма о «налоге на СВО»

«Тинькофф защита» выявила новый вид мошенничества.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Жертвам от лица банков рассылают письма с информацией о несуществующем «налоге на специальную военную операцию» (СВО), пишет "Коммерсантъ".

Указанная в письме ссылка ведет на поддельный сайт банка. Введенные там данные попадут в руки мошенников. Последствия известны.

Между тем в "Тинькофф" начали работать выездные бригады для спасения клиентов от мошенников. Если сотрудники банка не смогут убедить клиента отказаться от подозрительной операции по телефону, они приедут на встречу с пользователем.

Бригады «скорой психологической помощи» приезжают на дом к клиентам, которые не хотят отменять операции по переводу своих денег мошенникам.

«Тинькофф» ежемесячно проводит до 3 тыс. личных встреч групп быстрого реагирования с клиентами, которые подверглись психологическому воздействию.

Также «Тинькофф» запустил фабрику роботов, которые будут общаться с мошенниками по телефону вместо людей.

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