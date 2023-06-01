На Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей

В Алтайском крае полиция задержала группу мошенников, похищавших деньги у клиентов сервиса поиска транспорта для дальних поездок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год мошенники обманывали людей с помощью популярного интернет-сервиса, где путешественники подыскивали автомобильный транспорт для дальних поездок.

Участники группы регистрировались на сайте и размещали фиктивные объявления. Тем, кто откликался на предложение, предлагали перейти на личную переписку в мессенджере.

Затем клиентов просили оплатить заказ через фишинговую ссылку, с помощью которой мошенники крали данные банковских карт и списывали деньги - от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

«В ходе обысков изъяты сотовые телефоны, сим-карты, компьютеры, ноутбуки, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время предполагаемый лидер группы находится под домашним арестом. Еще двоих заключили под стражу.