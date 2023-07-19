Во второй день конкурса «Лучший товар Алтайского края» эксперты занялись дегустацией напитков, меда и грибов

Стакан для напитков
«У вас есть стеклянный стакан?» - этот вопрос, доносившийся из конференц-зала ИД «Алтапресс», мог, конечно, смутить человека, не знакомого с ситуацией.
Но он не смутил дежурного по конкурсу корреспондента altapress.ru, знавшего: в этот день оценка товаров будет проходить с дегустацией, точнее – с органолептическим контролем.
А стакан из бесцветного прозрачного стекла для этого – самый подходящий для оценки напитков. Напитков же во второй день конкурса, 18 июля, было много – больше половины товаров дня.
Количество экспертов по оценка качества
Задача этого не громкого мероприятия (все же не конкурс красоты) – дать потребителям ориентир на рынке. Товар, просто дошедший до конкурса, - это уже гарантия качества, заверяют организаторы.
Между тем, органолептический контроль может показаться делом сугубо субъективным и вызвать недоверие. Ведь на вкус и цвет товарищей нет, о вкусах не спорят и т.п.
Но эксперты объясняют: органолептический контроль сориентирован на вполне объективные параметры. Начинается он с наружного осмотра товара и изучения увесистого пакета сопроводительных документов. Если товар упакован, оценивают и упаковку.
Затем исследуют как внешний вид товара (цвет, прозрачность и т.п.), так и его консистенцию, вкус и запах – к примеру, посторонних неприятных привкусов и запахов, послевкусия, а в ряде случаев и горечи быть не должно.
Количество экспертов, кстати, тоже имеет значение для оценки качества: 18 июля продукцию исследовали семь человек.
Неспортивный конкурс
Конкурс «Лучший товар Алтайского края» и «Лучшая услуга Алтайского края», проходящий в ИД «Алтапресс», - это не состязание, в котором кто-то добирается до финиша первым, а кто-то, наоборот, выбывает с дистанции.
Каждый товар, дошедший до конкурса, уже прошел фильтр в месте своего рождения – на предприятии. Искусственный отбор, если хотите.
Без сопроводительных документов (включая сертификаты, протоколы испытаний и т.п.) у него нет шансов быть принятым в число конкурсантов. А чтобы получить документы, надо соответствовать многим критериям. Так что конкурс – это скорее подтверждение того, что товар качественный.
Впрочем, и по ходу конкурс могут быть обнаружены недостатки. Так, во второй день эксперты нашли недостатки на этикетке одного из товаров.
Обсуждение того, насколько этот недостаток критичный, было оживленным и в конце концов специалисты решили выйти на связь с производителем и указать ему на «прокол». Тот поблагодарил и пообещал исправить этикетки для следующей партии.
Последними в этот день были исследованы маринованные опята и квашеная капуста с хреном. Какую оценку они получили, дежурный по конкурсу сказать не может. Интрига сохраняется.
Напомним, товары получат звание лауреата или дипломанта I и II степеней - все зависит от полученных баллов. А следующий этап - Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России".
Какие эксперты приняли участие в оценке качества
- Ольга Демеденкова, начальник отдела технического регулирования и обеспечения единства измерений, руководитель органа по сертификации систем ХАССП ФБУ «Алтайский ЦСМ»
- Елена Горюк, техник по стандартизации ФБУ «Алтайский ЦСМ»
- Ольга Рузанова, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания (Роспотребнадзор)
- Анна Шмакова, эксперт департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты
- Ирина Смирнова, главный специалист органа сертификации ФГБУ “Центр оценки качества зерна”
- Яся Бахарева, начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома.
- Наталья Фельк,начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома.