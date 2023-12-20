С почином: через госграницу прибыли первые яйца из Азербайджана. Сколько они стоят

Накануне в Россию ввезли первую партию яиц из Азербайджана.

Всего — более 600 тыс. штук. Партия яиц из Азербайджана прошла через границу в Дагестане, указывает news102.ru.

Вскоре их распределят по магазинам в различных регионах России.

Цена

Яйца из Азербайджана будут стоить 120-130 рублей за десяток. На цену влияет транспортная составляющая, а также курс валюты.

По задумке властей, эти яйца должны сбить высокие цены.

По словам главы Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, неясно, как быстро начнут ввозить первые объемы этой продукции, по какой стоимости с учетом дорогой логистики.

При этом турецкие яйца дороже отечественных, поэтому отмена пошлин вряд ли окажется эффективной, считает гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Обнуление пошлин

Ранее правительство приняло решение — обнулить импортные пошлины на яйца, Послабление на ввоз импортных яиц Из Турции и Азербайджана будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Возможно, в этот период импортные яйца станут дешевле.

Данные Генпрокуратуры

Цены на яйца за год выросли более чем на 40%, по данным Генпрокуратуры.

Поэтому проверки производителей и продавцов будут проводиться прокурорами в субъектах РФ совместно с ФАС.