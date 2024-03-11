Интерьер, в котором хочется жить

Интерьер, сочетающий в себе два потрясающих стиля, которые завораживают своей утонченностью и элегантностью — современная американская и современная английская классика.

Timeless, стиль данного проекта, — залог того, что интерьер всегда будет актуальным.

Современная американская классика — это идеальное сочетание стиля и уюта. Она отличается богатыми текстурами, нейтральными оттенками и деревянной мебелью высокого качества. В таком интерьере пространство ощущается теплым и гостеприимным, а каждая деталь словно рассказывает свою историю. Это стиль, который подчеркнет индивидуальность и придаст интерьеру особую изысканность.

А современная английская классика — это искусство сочетания старого и нового. В таком интерьере великолепно сочетаются элегантные штрихи прошлого с современными акцентами. Высокие потолки, мраморные камины, шикарные ткани и изысканные детали создают атмосферу роскоши и изыска. Это стиль для тех, кто ценит традиции и утонченность.

Оба эти стиля прекрасно дополняют друг друга и могут быть воплощены в интерьере с уникальным шармом и стилем.

Timeless (Таймлесс), стиль данного проекта, — залог того, что интерьер всегда будет актуальным.

В интерьере органично сочетаются уютная американская классика и прохладный английский стиль с его лаконизмом и сдержанной колористкой.

Неоклассика, элементы декора mid-century (середины века), ар-деко, европейский функционализм. Все эти составляющие эклектичного интерьера органично существуют вместе.

Такой интерьер не потеряет актуальность и будет лишь интеллигентно “взрослеть”.

Основой интерьера стал микс различных способов декорирования стен.

Обои с замысловатыми принтами ярких красочных и глубоких цветов таких как: тёмно-зеленый, мятный, голубой, персиковый, переходящий в оранжевый, рыжий и коралловый. Все цвета в своих проявлениях и оттенках гуляют из комнаты в комнату, тем самым стилистически объединяя всю квартиру и наполняя её общим настроением тепла и уюта.

Дизайнерский приём с яркими окрашенными молдингами в тон акцентным элементам, добавляет индивидуальности, яркости и утончённости. Интерьер сразу же становится продуманным и завершённым.

Портьеры, специально подобранные в тон стен, но с достаточно активными и интересными принтами становятся самодостаточными и полноправными участниками интерьера.

Основной изюминкой интерьера стали цветные детали. Прекрасно иллюстрируют эту особенность бра и люстра в спальне, которые своими керамическими яркими цветами добавляют шарма интерьеру.

Люстра в гостиной, благодаря игре света в гранях хрусталя, делает интерьер изысканным и придаёт ему лоска.

Один из приёмов, который не бросается в глаза, но играет очень важную роль — это использование белого цвета в интерьере. Большой белый шкаф в рыжем коридоре высветляет пространство и делает его визуально чище и шире. Откосы, оформленные рифлёными стеновыми панелями, задают ритмику, однако белый цвет сглаживает этот эффект. Корона на фасадах кухни также облегчает тяжёлые шкафы и визуально добавляет высоты и воздуха в пространстве. Таким образом, белый цвет становится связующим звеном между яркими оттенками. Белый позволяет яркому цвету проявиться и добавляет чистоты.

В качестве основного контраста выступает напольное покрытие. Тёмный дуб глубокого цвета, уложенный ёлочкой задаёт ритмику и характер интерьеру. Он добавляет основательности и баланса.

Ещё один дизайнерский ход — это использование обоев в санузлах. Обои заряжают бодростью и энергией своими яркими оттенками и морскими мотивами. Через контрастный молдинг обои органично переходят в керамическую плитку в нижней части стены. Бра с текстильным плафоном завершают композицию и создают впечатление уюта и делают из обычного санузла изысканную комнату.

Отличительной чертой современной английской и американской классики от оригинального классического стиля, является использование более современных форм, элементов декора, техник и способов сочетания, что делает этот интерьер актуальным на долгое время, он буквально становится интерьером вне времени.

Мягкий и романтичный, такими словами хочется охарактеризовать данный интерьер. В нём, действительно, хочется жить. Ощущение мягкости и уюта наполняют и дают чувство и комфорта, отдых здесь будет по-настоящему приятным, а мысли спокойными.

Интерьер оставляет ощущение дорогого, статусного и очень уютного.

Большую роль в создании такого впечатления сыграли используемые материалы, приобретённые в интерьерном салоне Verde Decor (Верде Декор):

Напольное покрытие — ПВХ-плитка Moduleo (Модулео) (Бельгия);

Интерьерная краска — MF Paints (Канада) и San Marko (Италия);

Лепной декор — Orac Décor (Орак Декор) (Бельгия);

Обои — Sanderson, Morris and Co (Сандерсон, Моррис и Ко) (Англия), Thibaut (США);

Мебель — Belfan (Белфан) (Беларусь);

Текстильное оформление окон — KAI, Ashley Wild design (КАИ, Эшли Вайлд Дизайн) (Англия);

Освещение – Newport (Ньюпорт) (США), Odeon (Одеон) (Италия);

Розетки – Werkel (Швеция).

Команда профессионалов “VERDE DÉCOR” с огромным желанием готова помочь в реализации самых различных изысканных, эксклюзивных интерьерных решений, используя надежные, качественные и современные материалы, которые будут отражать Ваш характер и делать Ваш дом по-настоящему уютным и стильным!

ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН "VERDE DECOR" Г. БАРНАУЛ

г. Барнаул, ул. Чкалова 69А

Часы работы:

Пн-Пт: 10:00 - 19:00

Сб-Вс: 10:00 - 17:00

Тел.: +7 (3852) 50-07-24

+7 953 038 29 98

https://t.me/verde_decor

http://vk.com/verde_decorclab

Самое важное - в нашем Telegram-канале