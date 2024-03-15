16 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Правительство Алтайского края призывает жителей быть бдительными в дни выборов президента

Возможны фейки и провокации, связанные с международной обстановкой, сообщили в пресс-службе правительства края.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.
freepik.com

Жителей Алтайского края предупреждают: 15-17 марта, в дни выбора президента РФ, возможно появление недостоверной информации в сети.

"Органы правопорядка Алтайского края приведены в готовность, уже работают в усиленном режиме. В то же время от всех нас потребуется особая бдительность. Выборы и все, что с ними связано – благодатная почва для распространения дезинформации и фейков, активно распространяемых из-за рубежа. "Горячая пора" для сил, цель которых – внести смятение в сознание россиян, помешать нормальной работе государственных служб", - подчеркнули в правительстве.

В случае появления сомнительной и пугающей информации нужно сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость