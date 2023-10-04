В авторской программе "ЧТД" российская журналистка Маргарита Симоньян предложила провести ядерные испытания над Сибирью. Зачем ей это нужно и как на это отреагировали в правительстве - расскажет altapress.ru .

С чего все началось

По словам Симоньян, ядерные испытания над Сибирью нужны, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику, напугать западные страны и завершить конфликт на Украине.

Она считает, что от "взрыва в сотнях километрах" ядерной зимы не случится и никто не умрет.

"Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год – с проводными телефонами. Чудесно же жили", заявила Симоньян.

Как отреагировало правительство

В Кремле отвергли идею ядерных испытаний над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные дискуссии невозможны.

Также он призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию государства.

Мэр Новосибирска тоже прокомментировал ситуацию.

Он, как физик по образованию отметил, что период полураспада радиоактивных элементов при ядерном взрыве составляет сотни и тысячи лет. Поэтому важно очень ответственно относиться к любым проявлениям, связанным с ядерной и термоядерной энергией.

Следовательно, по мнению мэра, из предложенных Симоньян испытаний ничего хорошего не выйдет.

Реальные последствия взрыва над Сибирью

Физик Андрей Ожаровский также прокомментировал высказывание российской журналистки.

Он подтвердил, что поражающий фактор ядерного оружия отключит аппаратуру, включая спутники.

Но пострадает только не защищенная, гражданская аппаратура. А также у этого взрыва будет локальное воздействие. Он не выведет из строя электронику еще где-либо в мире. Следовательно, никого не испугает и не причинит большого ущерба вне зоны проведения испытаний.

Также он подчеркнул, что такие взрывы запрещены Московским договором 1963 года (Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой).

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что сбитый беспилотник упал на соседней улице.