Пленный ВСУ рассказал, что "откосить" от армии на Украине стоит $10-12 тыс. Дмитрий Руденко отметил, что также некоторые призывники сбегают в Европу, однако это стоит дороже.

Американский сенатор: США хотят бороться с Россией до последней "украинской капли крови". Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что мысль о том, что противостояние с РФ единогласно поддерживает все население Украины, "конечно, нелепа и абсурдна".