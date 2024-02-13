День 719-й. Самое важное к утру 13 февраля

Главные новости
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Пленный ВСУ рассказал, что "откосить" от армии на Украине стоит $10-12 тыс. Дмитрий Руденко отметил, что также некоторые призывники сбегают в Европу, однако это стоит дороже.
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Американский сенатор: США хотят бороться с Россией до последней "украинской капли крови". Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что мысль о том, что противостояние с РФ единогласно поддерживает все население Украины, "конечно, нелепа и абсурдна".
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Главы МИД стран Веймарского треугольника хотят провести встречу с украинским коллегой. Следующая встреча в обычном составе "треугольника" запланирована летом в Веймаре.
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Доллар — 91,31 рублей. Евро — 98,32 рублей.
Маск считает, что новый пакет помощи не поможет Киеву.
Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления.
В Костромской области для семей участников СВО организовали поездки по святым местам.
На Украине заявили, что военкоматы работают 24 часа, чтобы приводить задержанных и ночью.
Bloomberg: Зеленский посетит Европу, чтобы ускорить передачу Киеву военной помощи.
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу.
МИД РФ заявил, что Украину переделывают под международную частную военную компанию.
Небензя заявил, что РФ распространит в ООН верное толкование решения суда по иску Украины.
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