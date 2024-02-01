День 707-й. Самое важное к утру 1 февраля

Лидеры 26 стран ЕС во второй раз попытаются уговорить Венгрию одобрить €50 млрд Украине. По информации источника, Будапешт утверждает, что готов снять вето, но только при выполнении условий, которые "неприемлемы для других стран"

Минздрав и "Защитники Отечества" готовят программу диспансеризации для ветеранов СВО. Председатель фонда Анна Цивилева считает, что углубленная диспансеризация необходима всем бойцам.