Взглянуть на свой бизнес по-новому: образование МВА в Барнауле

29 сентября в Алтайском филиале Президентской академии стартует новая программа МВА (Master of Business Administration)*, разработанная совместно с Институтом бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС — одной из ведущих бизнес-школ России.

Программа MBA дает новый старт саморазвитию и помогает переосмыслить жизненную позицию. Слушатели во время обучения меняют подход к своему бизнесу и начинают по-новому воспринимать его и происходящие в нем процессы, по-иному выстраивают отношения внутри команды, учатся быть не просто начальником для своего коллектива, а вдохновляющим лидером.

В Алтайском филиале Президентской академии стартует новая программа МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Программа построена на сочетании теоретических и практических знаний в сфере управления различными экономическими структурами с учетом анализа региональной и федеральной специфики ведения бизнеса. Она дает огромные преимущества в построении карьеры и собственного бизнеса в финансовой и банковской сферах, консалтинге, ритейле, управлении персоналом, телекоммуникациях, производстве, строительстве, сфере государственного, муниципального, стратегического управления.

Тщательно проработанная логика обучения, состав курсов и активные компоненты (бизнес-симуляции, кейсы, деловые игры, тренинги), тонкая настройка баланса точных финансовых дисциплин и курсов личностного роста формируют основу высококлассной программы МВА. Она развивает навыки применения цифровых технологий, нейромаркетинга, эмоционального интеллекта для принятия управленческих решений.

В Алтайском филиале Президентской академии стартует новая программа МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Слушателям предлагают удобный график обучения в формате «выходного дня»: трехдневные учебные модули 1 раз в месяц (с пятницы по воскресенье), один раз предусмотрена поездка в Москву на 2 недели для обучения по выбранной специализации:

«Маркетинг и управление продажами»;

«Цифровые продукты и стартапы»;

«Предпринимательство и управление компанией»;

«Экономика и финансы»;

«Операционный менеджмент»;

«Технологии стратегического прорыва и цифровая трансформация».

На программе MBA в ИБДА в разных группах одновременно учится более 600 топ-менеджеров и бизнесменов страны. Общение со слушателями из других учебных групп открывает ещё больше перспектив и возможностей, позволяет дополнить собственную практику руководства предприятиями и компаниями успешным опытом российских лидеров бизнеса.

В Алтайском филиале Президентской академии стартует новая программа МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Слушателям программы МВА доступна «Программа привилегий»:

индивидуальная поддержка от экспертов и персонального менеджера;

психологическое сопровождение в период обучения;

посещение тренажерного зала филиала в сопровождении тренера;

использование технологичного пространства кампуса на партнёрских условиях.

Требования к кандидатам: наличие высшего образования, стаж практической работы не менее 3-х лет, наличие мотивации для серьезной работы на программе. Продолжительность обучения — 21 месяц. Все выпускники получат диплом установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ для программ МВА международного уровня и именной сертификат AMBA.

Узнать подробности об обучении и оставить заявку на консультацию можно на сайте программы МВА или по телефону: 8 (3852) 503-527.

Полная версия презентации программы MBA в Алтайском филиале РАНХиГС доступна по ссылке.

* Мастер делового администрирования.