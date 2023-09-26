В Алтайском крае школьники смогут путешествовать бесплатно

В рамках программы развития туризма региону были выделены субсидии.

Управление по развитию туризма и курортной деятельности сообщает, что Алтайскому краю выделили субсидии для поддержки детского туризма.

Около тысячи учеников 5-9 классов смогут воспользоваться социальным сертификатом для путешествий по региону. Для них туроператоры разработали экскурсионные программы (2 дня/1 ночь), где школьников ожидает формат "все включено".

В компании экскурсовода ребята смогут ознакомиться с культурным наследием Алтайского края.

Школьники смогут посетить Алтайский государственный мемориальный музей им. Г. С. Титова в селе Полковниково, Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки, Музей Чуйского тракта и Музей истории Алтайской духовной миссии.

Путешествие по Чуйскому тракту пройдет на автобусе туристического класса. С достопримечательностями тракта детей познакомит аудиогид.

Ранее мы писали о достопримечательностях Тальменского района.