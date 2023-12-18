Геологический институт ВСЕГЕИ решил избавиться от аббревиатуры

ВСЕГЕИ заменили название на Институт Карпинского. Отмечается, что это сделано для "омоложения международной повестки".

Как сообщает "Комсомольская правда", российский институт сменил логотип с аббревиатурой несколько месяцев назад.

В пресс-службе объяснили, что это сделано ради "омоложения международной повестки", а аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом мирового значения и останется в уставных документах.

Институт Карпинского. vsegei.ru

Также отмечается, что изменение логотипа никак не связано с поправками в законе.

Но адрес электронной почты и сайта, а также результаты выдачи в поисковиках все еще хранят в себе старое название.

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