ВШЭ отметила инвестиционную активность Росводоканал Барнаул

НИУ Высшая школа экономики в исследовании на базе более 70 крупнейших водоканалов России отметила высокую активность операторов, входящих в ГК «Росводоканал».

Так инвестиционные программы Росводоканал Барнаул только в 2023 году составляют 0,77 млрд. руб. За последние несколько лет на реконструкцию сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула потрачено почти 2 млрд рублей.

Это позволило провести масштабные работы — отремонтировать четыре из восьми отстойников канализационных очистных сооружений (КОС) №1, блок отстойников КОС-2, отстойники блока входных устройств водопроводных очистных сооружений №2. Построены водовод диаметром 500 мм по улице Трактовая протяженностью 2,2 км, водовод по улице Власихинской, протяженность которого 3,5 км, реконструирован участок коллектора №15, диаметром 1200-1500мм и протяженностью 3,6 км, — рассказал директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.

В следующем году предприятие продолжит реализацию начатых проектов «Модернизация канализационного коллектора № 15», «Реконструкция участка коллектора №6», а также начнет модернизацию блока входных устройств ВОС-1.

Согласно результатам исследования ВШЭ инвестиционная активность частных организаций ВиВ выше, чем организаций, находящихся в муниципальной или государственной собственности. А ГК «Росводоканал» стала лидером по объему инвестиций среди крупнейших частных операторов.

Так, по мнению директора института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова: «Частные операторы более осознанно подходят к модернизации и развитию инфраструктуры, уделяя большое внимания инвестиционным вливаниям, чтобы оказывать качественные услуги своим потребителям».

Анализ инвестиций в ВиВ стал частью большого исследования эффективности организаций ВКХ, которое проводит НИУ ВШЭ. В него также вошли блоки, посвященные экономике, анализу тарифов и себестоимости и производственным аспектам работы водоканалов.