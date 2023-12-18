Суверенно, индивидуально, предприимчиво. Каким будет образование будущего в России и Алтайском крае

События последних нескольких лет кардинально изменили представление о привычном образе жизни. В ответ на новые вызовы, учреждениям высшего образования пришлось тоже меняться. Первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова назвала пять актуальных трендов в высшем образовании России.

Технологический суверенитет

Санкции последних двух лет четко дали понять, насколько Россия зависима от зарубежных технологий. Да, страна может строить космические корабли и АЭС, но вот запустить серийное производство компьютеров и чипов - проблематично.

В связи с этим перед Россией встала задача совершить научно-технологических прорыв на базе импортозамещения. И подготовка будущих инженеров, ученых и программистов легла на плечи российских вузов. Это стало основным трендом в высшем образовании.

«На данный момент университеты нацелены на совершение научных прорывов при условии подготовки сильных кадров. Теперь современный трек образования состоит из фундаментальных и прикладных научных знаний с использованием сквозных цифровых компетенций», - объясняет Евгения Жданова.

По словам проректора, в современном мире каждый специалист должен уметь работать с цифровыми технологиями. Например, современным студентам, изучающим ботанику, мало вооружиться гербариями. Им приходится сталкиваться с огромными массивами данных. И разобраться в них можно, только владея технологиями Data Since.

Технологии. CC0

Пока таких разноплановых специалистов не так много, как того бы хотелось, отмечает Евгения Жданова. Но в будущем алтайские вузы собираются создать систему, когда каждый выпускник будет обладать знанием сквозных технологий. И впоследствии сможет обеспечить отечественный рынок инновационным производством.

Но, чтобы обучение дало такой результат, студентам необходимо современное оборудование.

Иначе технологический прорыв просто зависнет, как очередная программа. Потому вузы начинают активно обновлять компьютерные классы и строить целые лаборатории.

Так в Алтайском государственном педагогическом университете открыты два научных пространства – педагогический технопарк «Кванториум» имени П.К. и Л.А. Одинцовых и технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России».

«Это современное технологичное лабораторно-насыщенное образовательное пространство для педагогического проектирования и совместной деятельности студентов, которая позволит им приобрести опыт междисциплинарного и метапредметного конструирования», - отмечает ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Робот. Новые технологии. pixabay.com.

Цифровые кафедры

Но если студентов-информатиков еще можно научить работать со сквозными технологиями, то как быть с теми же ботаниками? А еще филологами, юристами, регионоведами и прочими, которые могут разве что включить компьютер и открыть Word. В АлтГУ их всех решили обучать на цифровой кафедре, которая открылась по всероссийскому проекту профессиональной переподготовки. Здесь студент будет получать дополнительную квалификацию по IT-профилю помимо своей основной специальности.

Цифровые кафедры есть только в 130 вузах России — участниках федеральной программы «Приоритет- 2030». В нее включены те университеты, которые стали лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику. В Алтайском крае в программе фигурирует только АлтГУ.

Первый набор на цифровую кафедру прошел в 2022 году, сюда зачислили бакалавров четвертого курса и магистрантов всех направлений – более 1200 человек. Однако вуз столкнулся с проблемой: не все участники программы могли освоить цифровые дисциплины. Если студенты IT-направлений без труда понимали языки программирования, то учащиеся гуманитарных направлений начинали серьезно паниковать.

Компьютер. unsplash.com

По итогу не все дошли до выпуска. Дипломы о дополнительном профобразовании получили 1045 человек, 15% из них могли похвастаться глубокими знаниями сквозных технологий.

АлтГУ учел ошибки прошлого и в новом учебном году изменил подходы обучения на цифровой кафедре. Теперь сюда смогли зачислиться все желающие студенты, начиная от второкурсников и заканчивая магистрантами. По словам Евгении Ждановой, новые участники подходили к обучению более осознанно, в отличие от своих предшественников. В этом году поступили 1776 студентов.

Студенты. СС0.

Индивидуальные образовательные траектории

Сегодня многие вузы уже осознают, что недостаточно просто научить студента, собственно, учиться. Необходимо подготовить цельную личность, способную добиться успеха.

«Стало очевидно, что индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) – это не просто модный тренд, а необходимость. ИОТ дают возможности каждому студенту выстроить свой собственный образовательный маршрут с учетом психологических особенностей, профессиональной направленности и интересов», - сообщает Евгения Жданова.

Подобное уже существовало в советской системе образования, тогда студенты тоже могли формировать личный план обучения по своему усмотрению. Однако в 1990-е от нее отказались, и студенты попали в «образовательную трубу», когда учебный план вместе с факультативами был уже заранее составлен. Сейчас вузы избавляются от концепций прошлого и предоставляют большую академическую свободу выбора для учащихся.

«Современный студент – более смелый и готов впитывать в себя новые знания постоянно. А мы лишь предлагаем ему большой выбор компетенцией. Такая политика существует в АлтГУ последние три года. Так что нам еще предстоит увидеть первых выпускников, обучившихся по новой технологии», - говорит Евгения Жданова.

Студент. Образование. СС0.

Азиатский вектор развития

В последние несколько лет в российских университетах вектор международного сотрудничества сместился на государства Центральной Азии. Все больше абитуриентов из Узбекистана, Казахстана, а также Китая и Монголии приезжают подавать документы в российские вузы в поисках новых знаний.

«Университеты становятся не только образовательными представителями в регионе, но и формируют глобальную повестку. В том числе они стали активно сотрудничать с учебными учреждениями Азии», - отмечает Евгения Жданова.

Особое положение занимает наш регион, поскольку находится в макрорегионе Большой Алтай. Он включает в себя территории нескольких полиэтничных и многоконфессиональных государств: России, Монголии, Казахстана, Китая, Кыргызстана.

Международный научно-практический форум «Современный мир: устойчивость и безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая» Фото: Никита Кихтев. Пресс-служба АлтГУ

В связи с процессом глобализации в высшем образовании стали популярны двудипломные программы обучения между российскими и зарубежными вузами. Благодаря им, российские и иностранные студенты могут обучаться одновременно в двух университетах и по итогу выпуска получить два диплома.

Такая практика есть в Алтайском государственном техническом университете. Он реализует совместные программы с Цзянсийским профессионально-техническим институтом транспорта (г. Цзянси, КНР) по направлениям подготовки "Технология проектирования дорог и мостов" и "Программная инженерия". В 2023 году вуз продлил соглашение о сотрудничестве.

По этой программе китайские студенты учатся по лекциям как своих отечественных профессоров, так и алтайских в режиме онлайн. На третьем курсе обучения их зачислят в «политех». Учащиеся, успешно окончившие трехлетнюю программу, получат диплом Цзянсийского профессионально-технического института путей сообщения, а после прохождения полного пятилетнего курса – диплом нашего технического вуза.

Студент. Учеба. СС0

АлтГУ тоже реализует более десяти двудипломных магистерских программ с университетами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. На них обучаются более ста человек.

«Образовательные программы разрабатывались не только ведущими учеными вузов двух государств, но и заказчиками этих программ: бизнесом, властью и наукой», - говорит первый проректор.

В 2023 году АлтГАУ тоже договорился о сотрудничестве с университетом города Шихэцзы (КНР). Прежде всего, это касается совместных исследований в области ветеринарной медицины. Ученые обоих университетов совместно борются с опасным заболеванием – бруцеллезом животных. В дальнейших планах - развитие совместных образовательных программ в магистратуре и аспирантуре.

Китай. CC0

Развитие студенческого предпринимательства

Еще одной острой необходимостью последних лет стало вовлечение студентов в технологическое предпринимательство. В Минобрнауки России обозначили это следующим образом: «Повысить предпринимательский потенциал страны, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов РФ». Юным предпринимателям, стартаперам и просто амбициозным студентам дали зеленый свет.

Так в АлтГУ начали работать над созданием особой экосистемы, способствующей развитию инновационных бизнес-идей. Два года назад была запущена платформа университетского технологического предпринимательства. Здесь студентов обучают основам бизнес-проектирования, управления и создания нового продукта. Тьюторы помогают юным инноваторам подобрать идею для первого стартапа, воплотить ее в жизнь и найти финансовую поддержку.

По данным пресс-службы АлтГУ, в различных мастер-классах приняли участие более 3 тыс. студентов. Планируется, что к 2024 году не менее 30% обучающихся будут вовлечены в орбиту предпринимательства.

Похожую акселерационную программу под названием «Зеленый конвейер» запустили в сентябре 2023 года в АлтГТУ. В рамках проекта для студентов провели более 30 мастер-классов. Дополнительно каждый алтайский вуз проводит конкурсы бизнес-идей, конференции, тренинги с ведущими бизнес-коучами Сибири и мастер-классы по технологическому предпринимательству.