Больше полумиллиона бюджетных мест выделят российским вузам в 2024 году. Но есть нюанс

Число бюджетных мест в российских вузах увеличат к 2024 году, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Наибольший рост ожидают по программам подготовки инженеров. На какие направления станет проще поступить и сколько бюджетных мест в Алтайском крае — в материале altapress.ru.

Места в регионы

На новый учебный год в вузах собираются выделить 591 967 бюджетных мест, сообщил Дмитрий Чернышенко. Это на 1811 больше, чем в нынешнем году.

Большую часть бюджетных мест распределят среди региональных образовательных организаций. В 2023/2024 году они получили целых 73% от общего числа.

В Министерстве образования и науки Алтайского края сообщили, что в 2023 году общий объем контрольных цифр приема в организации высшего образования края составил 8604 места. В общероссийском рейтинге по количеству студентов Алтайский край в 2022 году занимал 23-е место. При этом за последние пять лет общая численность студентов в регионе выросла на 10,3 тыс. человек или 10,5%, по данным Алтайкрайстата.

Что касается новых регионов России, то здесь в особом порядке распределят бюджетные места для университетов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

День знаний 2023 Алтайский государственный педагогический университет

Цифры: В нынешнем учебном году на бюджет поступило более 590 тыс. человек. Места распределились следующим образом: 334 695 выделено на программы бакалавриата, 123 429 мест – на магистратуру, по программам специалитета - 83 916 мест, по ординатуре — 19 645 мест, по аспирантуре — 17 800 мест, ассистентуре-стажировки — 2 места. 10 614 мест по направлениям в области искусств Министерство культуры РФ распределило самостоятельно.

В приоритете

«Ключевую роль для Минобрнауки России при распределении бюджетных мест играет потребность в кадрах, которую заявляют региональные власти, федеральные органы исполнительной власти и крупные работодатели», - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Основной рост произойдет по программам подготовки инженеров - их станет на 2281 больше. Это необходимо для «скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России», заявил Дмитрий Чернышенко.

День знаний 2023 Алтайский государственный университет

Всего в нынешнем учебном году по инженерным и техническим направлениям подготовки было предусмотрено 245 тыс. мест. Это самое большое число среди прочих направлений вузов, отмечают в Минобрнауки России. На втором месте оказались педагогические специальности, на них выделено более 75 тыс. мест. Также в тройку лидеров вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 и 53 тыс. бюджетных мест соответственно.

Также в числе групп, в которых увеличат бюджетные места, оказались «Здравоохранение и медицинские науки», «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника», «Электро- и теплоэнергетика», «Биологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

На высоком уровне сохраняется количество бюджетных мест по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки, в рамках которых готовят кадры для цифровой экономики. В нынешнем учебном году вузам выделили 160 361 бюджетное место. Из них почти 13 тыс. направили в регионы.

День знаний 2023 Алтайский государственный педагогический университет

Рейтинг вузов

Вузы страны уже начали подавать заявки на бюджетные места в следующем учебном году. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест.

Также в начале ноября появилась информация о том, что контрольные цифры приема будут распределяться в соответствии с национальными рейтингами колледжей, техникумов и вузов.

Это связано с поручением президента РФ правительству страны, которое должно предусмотреть учет национальных рейтингов колледжей и вузов при формировании контрольных цифр приема. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что список будет опубликован в декабре 2023 года.