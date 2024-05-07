До завершения молодежного конкурса на лучшее видение развития Барнаула остается 7 дней

Масштабный молодежный конкурс завершит прием заявок для участия 15 мая. Принять участие в конкурсе приглашают команды от трех до пяти человек, состоящие из студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Главный приз в 100 тыс. рублей получит команда-победитель от генерального партнера конкурса – строительной компании «Жилищная инициатива».

Для участия команде необходимо подать конкурсную заявку, анкету и презентацию своего проекта. Конкурсные работы принимаются на электронную почту: ng.barnaul@bk.ru до 15 мая. До очного финала конкурса будут допущены 10 лучших команд, которых определят эксперты по итогам заочного этапа. Конкурс организует издательский дом «Алтапресс» и молодежный проект «Образ будущего».

На финальном этапе конкурсанты представят свои проекты компетентному жюри, состоящему из руководителей городской и краевой власти, крупного бизнеса, общественных объединений и профессиональных экспертов.

С правилами конкурса и формой конкурсной заявки можно ознакомиться тут.

«Конкурсная заявка состоит из семи блоков, каждый из которых посвящен значимому для города направлению. Отмечу, что участники должны заполнить заявку по всем указанным направлениям, а не выбирать какое-то одно» – рассказал основатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

Финал конкурса состоится на молодежном форуме «Барнаул в будущем», который пройдет 20 мая на самой технологичной площадке региона. Также в рамках форума запланированы различные интерактивные площадки и выступления авторитетных специалистов по разным направлениям. Форум будет транслироваться в прямом эфире на самых популярных интернет-платформах региона, подключиться к трансляции сможет любой желающий.

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