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Жизнь

Знаменитый голливудский актер вновь восхитился красоткой Камилой Валиевой

Голливудский актер Алек Болдуин не удержался от восторгов в отношении олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы Камилы Валиевой. Он в очередной раз оставил пылкий комментарий в соцсетях фигуристки, что делал и ранее.

Фигурное катание.
Фигурное катание.
архив Ледового дворца спорта "Карандин-Арене"

«Боже милостивый», — написал Болдуин под видео, которое опубликовала Валиева у себя в соцсети.

Отметим, во время Олимпийских игр — 2022 актер также восхищался выступлениями фигуристки и неоднократно оставлял ей комплименты в соцсетях.

После допингового скандала, в центре которого оказалась девушка, Алек Болдуин назвал ее «великим талантом», пишет "Чемпионат". Напомним, фигуристка подозревалась в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.

Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022-го во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева была оправдана.

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