Традиции в Великий вторник
Вся неделя посвящена подготовке к Пасхе. Можно перебрать вещи, разложить все по полочкам, убрать зимнюю одежду, подготовить весеннюю и летнюю. Также можно устроить уборку, помыть полы, протереть полки, вымести грязь и пыль из труднодоступных мест, гладить, стирать, выбросить всё ненужное, старые и рваные вещи, посуду с трещинами и сколами.
Можно покупать одежду, особенно для празднования Пасхи, а также на весну.
Можно работать в саду и на огороде — подготовка грядок, посадка растений. Начинается активная пора для садоводов и огородников, и упускать это время нельзя.
Если в последнее время у вас обострились отношения с кем-то, возникли разногласия, ссоры, нужно попросить прощения, простить человека или принять предложение о примирении.
Начинается сбор березового сока. В старину это было практически повсеместное явление. Его добывали не просто для лакомства, но для приготовления блюд и напитков.
Хороший день и для того, чтобы посадить березку. Как правило, это делали около своего дома, чтобы священное дерево росло всегда рядом, помогало людям, защищало их от нечисти и молнии.
Что нельзя делать в Великий вторник
- Верующие не употребляют продукты животного происхождения — мясо, яйца, молоко, рыбу, а также вино. Можно есть только сырые продукты питания, без растительного масла — овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и так далее.
- Нельзя веселиться, петь, смеяться, танцевать, посещать развлекательные мероприятия, клубы, кинотеатры, рестораны, устраивать пышные застолья.
- Нельзя охотиться, ловить рыбу, резать домашнюю птицу и скот.
- Нельзя ругаться, материться, сплетничать, врать, обманывать — по народным поверьям, нечистая сила может прицепиться, начнет вредить в делах и личной жизни.
- Не рекомендуется любовная связь даже между супругами, лучше воздержаться до следующей недели.
- Нельзя колдовать, ворожить, проводить какие-либо магические ритуалы — грубое нарушение Поста, оскорбительное отношение к православной вере.
- Нельзя заниматься рукоделием, особенно если это не работа, а увлечение. На Страстной седмице нужно все мысли и дела отдавать Господу, готовиться к Пасхе, выполнять только необходимые мирские дела.
- Хозяйке нельзя готовить на несколько дней вперед — к болезни.
- Постиранные вещи нельзя вывешивать на улице, особенно в тёмное время суток. В чистые и мокрые вещи может залететь нечисть и таким образом пробраться в жилище.
- Нельзя стричься, краситься, завиваться, делать прическу — к проблемам с волосами. По той же причине нельзя носить грязную шапку или платок.
Народные приметы на 11 апреля
- Облака плывут высоко и быстро — погода будет хорошей.
- Утром на небе много больших туч — вечером пойдет дождь.
- Солнце ушло за тучу — предвещает скорое наступление дождливой погоды.
- Галки собираются в стаи и летают — дождь предчувствуют.
- Заметили, что сороки строят гнезда на нижних ветках деревьев — грозовое лето.
- Чибис летит низко над землей — погода будет сухая, без осадков.
- Сок из березы течёт обильно и быстро — летом ожидается много дождей.
- Лебеди строят гнезда высоко — летом будет много воды.
- Если береза опушилась быстрее ольхи, то лето предстоит сухое, а если наоборот — мокрое.
- Гром — к похолоданию.
- Дождь идет — 11 октября будет ливень.
- Ливень — к урожаю овса.
- Много лебедей плавает — теплая весна.
- Увидеть птицу белого цвета — к удаче уже в скором времени.