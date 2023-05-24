25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В доме Гитлера будут проводить тренинги по правам человека для полицейских

В австрийском городе Браунау-ам-Инн решили проводить уроки по правам человека для сотрудников полиции в доме, где родился нацистский диктатор Адольф Гитлер. Об этом сообщает Life.ru.

Гитлер 20 декабря 1924 года, сразу после выхода из Ландсбергской тюрьмы, куда он был посажен за организацию «пивного путча».
Гитлер 20 декабря 1924 года, сразу после выхода из Ландсбергской тюрьмы, куда он был посажен за организацию «пивного путча».
realhappiness.ru

Оказалось, что этот дом пустует с 2011 года. Семь лет назад здание перешло во владение государства. Реконструкцию отложили из-за пандемии коронавируса.

Осенью здание перепроектируют, реконструкция продлится до 2025 года. В 2026 году там будет работать полицейский участок и районный отдел полиции.

Кроме того, мемориальный камень "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом" останется на месте.

Около 53% опрошенных одобрили создание в доме учреждения, которое будет заниматься вопросами национал-социализма, толерантности и мира, 23% проголосовали за снос здания, а 6% — за создание учреждения исполнительное власти.

Ранее altapress.ru рассказывал о самых известных покушениях на Гитлера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость