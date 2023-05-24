В доме Гитлера будут проводить тренинги по правам человека для полицейских

Оказалось, что этот дом пустует с 2011 года. Семь лет назад здание перешло во владение государства. Реконструкцию отложили из-за пандемии коронавируса.
Осенью здание перепроектируют, реконструкция продлится до 2025 года. В 2026 году там будет работать полицейский участок и районный отдел полиции.
Кроме того, мемориальный камень "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом" останется на месте.
Около 53% опрошенных одобрили создание в доме учреждения, которое будет заниматься вопросами национал-социализма, толерантности и мира, 23% проголосовали за снос здания, а 6% — за создание учреждения исполнительное власти.
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