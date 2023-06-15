18 июня
﻿
Жизнь

В Барнауле обустроят две спортивные площадки

В Октябрьском районе планируют отремонтировать две спортплощадки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Барнауле обустроят две спортивные площадки.
В Барнауле обустроят две спортивные площадки.
barnaul.org

На территории Центра развития творчества и спорта по адресу ул. Тимуровская, 23 обустроят беговую дорожку и зону активного отдыха.

А на базе лицея №52 по адресу ул. Тимуровская, 33 сделают центр подготовки учеников к соревнованиям туристической, поисково-спасательной и пожарно-прикладной направленности.

В ходе совещания депутаты барнаульской гордумы обсудили сроки и график выполнения работ, а также вопросы подготовки территорий к благоустройству.

Кстати, в рамках этого городского проекта в 2022 году обустроили спортплощадки в лицее №130, школе №56 на ул. Чеглецова, 7.

Ранее стало известно, что в барнаульском парке "Изумрудный" появятся новые детские и спортивные площадки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость