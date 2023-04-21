22 апреля
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Жизнь

Тесто из орехов, лимонная глазурь и какие-то зебры. 5 рецептов вкусных пряников, которые можно приготовить самому

В Международный день пряника Altapres.ru нашел несколько рецептов пряников, которые можно приготовить дома. Не хуже магазинных.

Пряники.
Пряники.
unsplash.com

Тульские пряники

Ингредиенты:

  • Сахар — 180 г;
  • Мука — 500 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мед — 3 ст. л.;
  • Сода пищевая — 1 ч. л.;
  • Мускатный орех — 0,25 ч. л.;
  • Корица — 1 ч. л.;
  • Соль — 0,25 ч. л.;
  • Повидло яблочное.
Тульский пряник.
Тульский пряник.
unsplash.com

Приготовление:

  1. В сотейник высыпать сахар, добавить сливочное масло, мед, корицу, соль, мускатный орех, соду и томить на медленном огне до образования пены. После этого убрать тару с огня.
  2. В готовую смесь добавить яйца и тщательно перемешать, после чего постепенно добавлять муку.
  3. Готовое тесто убрать на час в холодильник, потом разделить его на две части и раскатать из в прямоугольники толщиной 3 мм.
  4. На лист теста выложить повидло и накрыть вторым листом. Затем срезать лишние края и придавить их вилкой.
  5. Из остатков теста можно вырезать формы и украсить пряник.
  6. Пряник запекать 30 минут в духовке при температуре 180 градусов. Готовое изделие смазать сахарной глазурью.

Медовые пряники на пару

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт.;
  • Масло сливочное — 50 г;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Сахар — 50 г;
  • Сода — 0.5 ч. л.;
  • Мука — 250 г;
  • Корица — 0.5 ч. л.;
  • Имбирь — 0.5 ч. л.;
  • Кардамон — 0.5 ч. л.;
  • Соль — 0,25 ч. л.;
  • Сахарная пудра — 50 г;
  • Сок лимонный — 2 ч. л.
Медовые пряники на пару.
Медовые пряники на пару.
unsplash.com

Приготовление:

  1. В сотейнике смешать сливочное масло, сахар, мёд и поставить на маленький огонь. Помешивая венчиком, нагревать массу до растворения сахара.
  2. В сладкую смесь добавить яйцо и быстро перемешать, чтобы оно не сварилось.
  3. В смесь добавить соду и тщательно перемешивать, пока сода не вспенится, после чего снять с огня и добавить специи, постоянно помешивая.
  4. Постепенно добавлять в сотейник муку и замесить тесто, которое необходимо разделить на части и сформировать шарики.
  5. Выложить пряники в пароварку и готовить 25−30 минут.
  6. Для глазури смешать сахарную пудру и лимонный сок.

Международный день пряника ежегодно отмечают 21 апреля.

Нюнбергские пряники

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 100 г;
  • Ванильный сахар — 20 г;
  • Орех мускатный — 0,25 ч. л.;
  • Соль — 0, 25 ч. л.;
  • Корица — 1 ч. л.;
  • Гвоздика — 0,5 ч. л.;
  • Миндаль молотый — 125 г;
  • миндаль рубленный — 125 г;
  • Цукаты — 200 г;
  • Ром — 0,5 ч. л.
Нюнбергские пряники.
Нюнбергские пряники.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Взбить яйца с сахаром и солью до белой воздушной массы.
  2. Добавить все остальные ингредиенты и аккуратно перемешать.
  3. Готовую массу выкладывать порциями на противень и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
  4. По желанию покрыть пряники глазурью.

Карамельные пряники

Ингредиенты:

  • Мука — 475 г;
  • Горячая вода — 150 мл;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Сахар — 200 г;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Растительное масло — 50 г;
  • Разрыхлитель — 15 г;
  • Сода пищевая — 0,25 ч. л.;
  • Соль — 0,25 ч. л.;
  • Экстракт ванили — 1 ч. л.;
  • Корица — 1 ч. л.;
  • Кардамон (по желанию) — 0,25 ч. л.;
  • Мед — 40 г.
Карамельные пряники.
Карамельные пряники.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Высыпать сахар в сотейник, разогревать его до карамельного цвета. Как только карамель закипела, снять ее с огня и добавить воду, постоянно помешивая.
  2. В карамельную массу добавить сливочное масло, соль, мед, специи и перемешивать до однородности.
  3. Готовую массу вливать в часть муки и перемешивать до однородности, после чего добавить яйцо, растительное масло и экстракт ванили. Все тщательно перемешать, добавить остальную муку и разрыхлитель с содой.
  4. Тесто раскатать до одного сантиметра и вырезать пряники стаканом.
  5. Пряники выложить на противень и запекать 15−18 минут при температуре 180 градусов. Готовые изделия покрыть глазурью.
  6. Для глазури смешать сахарную пудру и молоко.

Пряники «Зебра»

Ингредиенты:

  • Кефир — 500 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 375 г;
  • Масло подсолнечное — 5 ст. л.;
  • Соль (по вкусу) — 2 гр.;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Какао — 3 ст. л.;
  • Мука — 1,25 кг.
Пряники.
Пряники.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Перемешать в глубокой миске яйца и сахар.
  2. Добавить в кефир соду, смешать с яйцами и сахаром.
  3. Добавить соль и подсолнечное масло, перемешать.
  4. Добавить часть муки, хорошо перемешать разделить на две части в разные миски.
  5. В одну миску добавить какао и стакан муки, перемешать.
  6. Во вторую миску добавить 1,5 стакана муки и перемешать.
  7. Разделить каждый кусок еще на две части и раскатать их.
  8. Выложить тесто слоями и сделать «калбаску». Разрезать ее на кусочки и выложить на противень.
  9. Выпекать пряники в разогретой духовке 15−20 минут при 200 градусах. Готовые изделия покрыть глазурью.
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