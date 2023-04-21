Тесто из орехов, лимонная глазурь и какие-то зебры. 5 рецептов вкусных пряников, которые можно приготовить самому

Тульские пряники
Ингредиенты:
- Сахар — 180 г;
- Мука — 500 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Мед — 3 ст. л.;
- Сода пищевая — 1 ч. л.;
- Мускатный орех — 0,25 ч. л.;
- Корица — 1 ч. л.;
- Соль — 0,25 ч. л.;
- Повидло яблочное.
Тульский пряник.
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Приготовление:
- В сотейник высыпать сахар, добавить сливочное масло, мед, корицу, соль, мускатный орех, соду и томить на медленном огне до образования пены. После этого убрать тару с огня.
- В готовую смесь добавить яйца и тщательно перемешать, после чего постепенно добавлять муку.
- Готовое тесто убрать на час в холодильник, потом разделить его на две части и раскатать из в прямоугольники толщиной 3 мм.
- На лист теста выложить повидло и накрыть вторым листом. Затем срезать лишние края и придавить их вилкой.
- Из остатков теста можно вырезать формы и украсить пряник.
- Пряник запекать 30 минут в духовке при температуре 180 градусов. Готовое изделие смазать сахарной глазурью.
Медовые пряники на пару
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт.;
- Масло сливочное — 50 г;
- Мед — 2 ст. л.;
- Сахар — 50 г;
- Сода — 0.5 ч. л.;
- Мука — 250 г;
- Корица — 0.5 ч. л.;
- Имбирь — 0.5 ч. л.;
- Кардамон — 0.5 ч. л.;
- Соль — 0,25 ч. л.;
- Сахарная пудра — 50 г;
- Сок лимонный — 2 ч. л.
Медовые пряники на пару.
unsplash.com
Приготовление:
- В сотейнике смешать сливочное масло, сахар, мёд и поставить на маленький огонь. Помешивая венчиком, нагревать массу до растворения сахара.
- В сладкую смесь добавить яйцо и быстро перемешать, чтобы оно не сварилось.
- В смесь добавить соду и тщательно перемешивать, пока сода не вспенится, после чего снять с огня и добавить специи, постоянно помешивая.
- Постепенно добавлять в сотейник муку и замесить тесто, которое необходимо разделить на части и сформировать шарики.
- Выложить пряники в пароварку и готовить 25−30 минут.
- Для глазури смешать сахарную пудру и лимонный сок.
Международный день пряника ежегодно отмечают 21 апреля.
Нюнбергские пряники
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 100 г;
- Ванильный сахар — 20 г;
- Орех мускатный — 0,25 ч. л.;
- Соль — 0, 25 ч. л.;
- Корица — 1 ч. л.;
- Гвоздика — 0,5 ч. л.;
- Миндаль молотый — 125 г;
- миндаль рубленный — 125 г;
- Цукаты — 200 г;
- Ром — 0,5 ч. л.
Нюнбергские пряники.
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Приготовление:
- Взбить яйца с сахаром и солью до белой воздушной массы.
- Добавить все остальные ингредиенты и аккуратно перемешать.
- Готовую массу выкладывать порциями на противень и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
- По желанию покрыть пряники глазурью.
Карамельные пряники
Ингредиенты:
- Мука — 475 г;
- Горячая вода — 150 мл;
- Яйца — 1 шт.;
- Сахар — 200 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Растительное масло — 50 г;
- Разрыхлитель — 15 г;
- Сода пищевая — 0,25 ч. л.;
- Соль — 0,25 ч. л.;
- Экстракт ванили — 1 ч. л.;
- Корица — 1 ч. л.;
- Кардамон (по желанию) — 0,25 ч. л.;
- Мед — 40 г.
Карамельные пряники.
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Приготовление:
- Высыпать сахар в сотейник, разогревать его до карамельного цвета. Как только карамель закипела, снять ее с огня и добавить воду, постоянно помешивая.
- В карамельную массу добавить сливочное масло, соль, мед, специи и перемешивать до однородности.
- Готовую массу вливать в часть муки и перемешивать до однородности, после чего добавить яйцо, растительное масло и экстракт ванили. Все тщательно перемешать, добавить остальную муку и разрыхлитель с содой.
- Тесто раскатать до одного сантиметра и вырезать пряники стаканом.
- Пряники выложить на противень и запекать 15−18 минут при температуре 180 градусов. Готовые изделия покрыть глазурью.
- Для глазури смешать сахарную пудру и молоко.
Пряники «Зебра»
Ингредиенты:
- Кефир — 500 мл;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 375 г;
- Масло подсолнечное — 5 ст. л.;
- Соль (по вкусу) — 2 гр.;
- Сода — 1 ч. л.;
- Какао — 3 ст. л.;
- Мука — 1,25 кг.
Пряники.
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Приготовление:
- Перемешать в глубокой миске яйца и сахар.
- Добавить в кефир соду, смешать с яйцами и сахаром.
- Добавить соль и подсолнечное масло, перемешать.
- Добавить часть муки, хорошо перемешать разделить на две части в разные миски.
- В одну миску добавить какао и стакан муки, перемешать.
- Во вторую миску добавить 1,5 стакана муки и перемешать.
- Разделить каждый кусок еще на две части и раскатать их.
- Выложить тесто слоями и сделать «калбаску». Разрезать ее на кусочки и выложить на противень.
- Выпекать пряники в разогретой духовке 15−20 минут при 200 градусах. Готовые изделия покрыть глазурью.