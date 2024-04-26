Сообщили, сколько пар в Алтайском крае поженились в красивую дату 24.04.2024

В Барнауле провели 44 бракосочетания.
Известно, что красивые даты пользуются большой популярностью среди молодоженов.
Одной из самых красивых и популярных дат была 20.12.2012 и 12.12.12.
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24 апреля 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали свой брак 123 пары, сообщает пресс-служба регионального минюста.
В Барнауле провели 44 бракосочетания.
Известно, что красивые даты пользуются большой популярностью среди молодоженов.
Одной из самых красивых и популярных дат была 20.12.2012 и 12.12.12.
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