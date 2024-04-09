Кенийка должна была сыграть свадьбу с 60-летним мужчиной, однако жених внезапно заболел незадолго до торжества. Помочь ему врачи не смогли.
Из морга умершего доставили в церковь, где должно было состояться бракосочетание. Невеста провела свадьбу одновременно с похоронами, чтобы почтить их любовь.
«Мы хотели пожениться, но Господь забрал его. Сегодня день его похорон, и в морге мы надели на его палец обручальное кольцо. А я надела на палец свое», — рассказала женщина журналистам.
Ранее в Москве прошла первая "свадьба будущего".
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